Naruto - Episode 74 - La Vraie Nature de Gaara

Naruto, Pakkum et Sakura sont toujours à la recherche de Sasuke. Shino provoque Kankuro. Ce dernier devra donc éliminer Shino avant de poursuivre Sasuke. Mais Shino a bien l’intention de ne pas se laisser vaincre facilement. Temari et Gaara de leur côté sont rattrapés par Sasuke. Gaara ne peut cacher ses vrais sentiments envers Sasuke : il hait ce que représente le jeune Uchiwa et veut l’anéantir pour s’approprier la gloire de l’avoir vaincu. Pendant ce temps à Konoha, la défense s’organise.