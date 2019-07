L’affrontement entre Sasuke et Gaara se poursuit. Gaara semble avoir le dessus. Sasuke lui demande pourquoi tant d’acharnement. Gaara lui répond que c’est à cause de son regard qui trahit sa solitude, sa souffrance et sa soif de pouvoir, tout ce que Gaara ressent également. Sasuke réalise alors que l’issue de ce combat sera décisif. Un seul en sortira vivant.