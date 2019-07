Naruto - Episode 76 - L'Assassin du clair de lune

Saskura, Pakkun et Naruto ont enfin pu rejoindre Sasuke. Ce dernier est à bout de forces. Apercevant l’apparence monstrueuse de Gaara, Naruto commence à douter de leur chance de réussite. La cruauté de Gaara s’explique par son enfance malheureuse : en flash-back on voit Gaara enfant et son jeune oncle Yashamuro. Ce dernier explique au petit garçon que les blessures physiques guérissent mais que les blessures de l’âme nécessitent l’amour de quelqu’un. Et cet amour, Gaara l’a reçu de sa mère. Gaara voudrait y croire mais l’hostilité des villageois qui le considère comme un monstre, ne fait que renforcer sa haine et déclenche le démon du sable enfermé en lui.