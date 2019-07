Naruto - Episode 77 - Son nom est Gaara

Gaara se moque de la faiblesse de Naruto qui se bat pour sauver ses amis. Le souvenir des révélations de Yashamaru sur sa naissance alimente sa colère ; sa mère meurt en le mettant au monde et bien qu’elle n’ait pas aimé Gaara (qui signifie démon), son souhait était qu’il survive afin de faire perdurer sa propre haine du village à travers lui. Désormais, Gaara avait un but, symbolisé par un signe sur son front : n’aimer que lui, et ne jamais se soucier des autres. Face à la puissance de Gaara, Naruto, paniqué, essaie d’invoquer Gamabunta mais échoue. Gaara continue à se transformer. Il explique que le sable qui retient Sakura prisonnière l’étouffera peu à peu à moins que Naruto n’arrive à le vaincre.