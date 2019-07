Naruto - Episode 79 - Le Coup final

La lutte s’engage entre le Renard à neuf queues et le Démon du Sable. Pendant ce temps, le combat entre Orochimaru et Sarutobi est dans une impasse. Orochimaru déclare à son adversaire que Konoha est attaqué par le Sable et le Son et que tous ses habitants vont mourir, mais le trio des anciens – Nara-Akamichi et Yamanaka se réunit à nouveau. Naruto parvient à réveiller Gaara d’un coup de tête, ils se retrouvent tous les deux à terre, leur chakra totalement épuisé. Réalisant que son heure est venue, le Hokage lance un dernier sort à Orochimaru, le privant de l’usage de ses bras pour utiliser l’art ninja.