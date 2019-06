Naruto - Episode 8 - La promesse du sang

Kakashi prend le dessus sur Zabuza et place la pointe de sa dague sous la gorge de son ennemi. Kakashi semble être assuré de la victoire. Mais Zabuza se rebiffe en utilisant la technique de la prison aqueuse. En l’espace d’un instant, la lutte s’accélère et prend une autre tournure. Kakashi doit maintenant faire face à une situation difficile car il se trouve emprisonné à l’intérieur de cette prison aqueuse. Pendant ce temps, Sasuke et Sakura doivent protéger Tazuna. Les attaques de Naruto et Sasuke n’ont aucun effet sur le puissant Zabuza. Choqués par leur absence totale de pouvoir face à Zabuza, Naruto et ses coéquipiers sont pris de panique et s’apprêtent à fuir. Mais Naruto se souvient de la promesse qu’il a faite en se blessant à la main gauche – de ne plus jamais prendre la fuite – et il rassemble tout son courage…