Naruto - Episode 80 - Konoha pleure le 3e Hokage

A konoha, Sarutobi est mort le sourire aux lèvres. Epuisé, Naruto ressent pour Gaara de la compassion, considérés comme des monstres tous les deux, il ont connu la même solitude. Cependant Naruto se doit de vaincre car il se bat pour ceux qu’il aime. Gaara l’a compris et soutenu par Temari et Kankuro, repart. Quelques jours plus tard, les villageois pleurent le 3ème Hokage. Vêtus de noir, ils viennent présenter leurs respects à leur chef tombé au combat démontrant ainsi que tous à Konoha forme une famille unie (ou savent faire front dans l’adversité).