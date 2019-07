Naruto - Episode 82 - Sharingan contre Sharingan

L’affrontement commence entre Itachi et Hoshigaki d’un côté et Kakashi, Kurenai et Asuma de l’autre. Ces derniers pensent qu’Itachi est venu rechercher son jeune frère Sasuke, mais en fait c’est l’héritage du 3ème Hokage qui l’intéresse en la personne de Naruto. Kakashi confronte le sharingan d’Itachi, mais succombe aux arcanes lunaires dont il aura du mal à se relever. Pendant ce temps, Naruto et Jiraya font les derniers préparatifs et s’apprêtent à partir à la recherche de Tsunade.