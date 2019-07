Naruto - Episode 85 - La Malédiction du clan Uchiwa

Jiraiya arrive à temps pour sauver Naruto. Mais Sasuke veut personnellement combattre son frère, Jiraya respecte son vœu mais en peu de temps Sasuke n’est plus en état de combattre. Naruto ne supportant pas de voir souffrir son ami essaye d’intervenir, mais les techniques employées sont hors de sa portée. Itachi et Hoshigaki arrivent à prendre la fuite au grand étonnement de Jiraya. Gaï arrive à temps pour prendre soin de Sasuke, comme il le fit pour Kakashi. Jiraya et Naruto peuvent continuer à rechercher Tsunade, la Ninja médecin qui pourra soigner leurs camarades.