Naruto - Episode 89 - Ondulation

Jiraiya et Naruto sont à la lisière de la ville, pour une rapide leçon pour la troisième étape de l’entraînement. Jiraiya tend à Naruto un ballon d’air et lui explique que cette troisième étape est l’ondulation. Il tient le ballon dans sa main droite, tout en montrant la rotation du chakra en un typhon sphérique dans la gauche. Il est capable de faire tourner le chakra avec une telle maîtrise que le ballon ne bouge pas. Il explique à Naruto que, pour maîtriser cette technique, il doit maintenir la rotation du chakra et un petit espace entre le chakra et le ballon tout en lui donnant 100 % de puissance. Jiraiya lui fait une démonstration en formant un ballon de chakra et en l’envoyant violemment contre un arbre, créant un trou en forme de spirale. Il recommence et traverse l’arbre. Naruto réalise soudain combien cette technique va être difficile à maîtriser...