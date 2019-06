Naruto - Episode 9 - Kakashi, le Ninja copieur (Le Sharingan)

Kakashi, libéré de la prison aqueuse grâce au plan de Naruto, affronte à nouveau Zabuza. Il est temps de donner libre cours au vrai pouvoir du Sharingan. En l’espace d’un instant, Kakashi refait le mouvement de Zabuza, la technique de la grande cataracte, et l’utilise pour attaquer Zabuza. Le Sharingan permet à Kakashi de lire les actions de Zabuza avant même qu’il ne les accomplisse et, en plus, de lui retourner ses mouvements en les rendant plus forts et plus destructeurs. Sous l’effet du Sharingan, Zabuza est affaibli. Kakashi est sur le point d’éliminer son ennemi lorsqu’ apparaît un personnage mystérieux, Haku, un jeune garçon qui réussit semble-t-il à stopper définitivement Zabuza.. Naruto est impressionné par le fait qu’un autre garçon, qui n’est pas beaucoup plus vieux que lui, parvienne à supprimer Zabuza aussi facilement…