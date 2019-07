Naruto - Episode 92 - La Réponse de Tsunade

De loin, Tsunade observe Naruto tout en réfléchissant à son choix. Elle retourne en ville pour jouer. Kabuto demande à Orochimaru si Tsunade va les aider. Orochimaru répond que, si elle refuse, ils devront l’y obliger. Mais il est certain qu’elle le fera. Naruto ne maîtrise pas encore Rasingen. Chaque tentative le frustre un peu plus. Il commence à douter : Tsunade ne croit pas réellement qu’il puisse y arriver. Mais il écarte ces pensées et continue à s’exercer.