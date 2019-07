Naruto - Episode 93 - Les négociations sont interrompues

Orochimaru accuse Tsunade d’avoir voulu le trahir. Elle répond qu’elle voudrait voir son fiancé et son frère une dernière fois, mais qu’elle ne peut les ramener à la vie. Leurs rêves de protéger Konoha vivent à travers Naruto. Orochimaru utilise son plan de rechange, la grande bataille des Senin commence. Tsunade attaque avec un puissant coup de hache qui détruit plusieurs murs. Orochimaru et Kabuto décident que partir serait la meilleure option, d’autant plus que Jiraiya est arrivé.