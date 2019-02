Nicky Larson - Philippe Lacheau incarne le héros de son enfance !

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Avant de retrouver le manga animé sur TFX et MYTF1, découvrez comment Philippe Lacheau parle du héros de son enfance qu’il a choisi d’incarner au cinéma dans “Nicky Larson et le Parfum de Cupidon” !

Dans les salles ce mercredi 7 février, sort Nicky Larson et le Parfum de Cupidon. Une comédie policière française coécrite et réalisée par Philippe Lacheau, adaptation de la série animée Nicky Larson. Invité de Vendredi tout est permis ce week-end sur TF1, Philippe Lacheau s’est confiée sur la naissance de ce projet et l’envie de se glisser dans la peau de l’un de ses héros d’enfance.







Qui est Nicky Larson ?





Nicky Larson est un détective privé qui se charge de résoudre les affaires les plus impossibles et dangereuses qui soient : protection, filatures... de préférence si la commanditaire est une femme. Ce redresseur de tort obsédé mais néanmoins efficace, est assisté de Laura, la petite soeur de son défunt partenaire. Ensemble, ils forment le duo de « privés » le plus explosif du milieu ! Et si le personnage principal est un tueur à gage professionnel, il défend surtout la veuve et l’orphelin gratuitement. Il n’en fallait pas plus pour trouver son public ! Ajouté à cela, le slogan : “Nicky Larson n’a peur de personne” … La légende était née.





Ses débuts au Club Dorothée





A l’origine, Nicky Larson est un manga shōnen City Hunter écrit et dessiné par Tsukasa Hōjō, publié dans le Weekly Shonen Jump depuis 1985. C’est le studio d’animation japonais Sunrise qui, à partir de 1987, choisit d’adapter le manga en animé avec 140 épisodes de 25 minutes environ. La version française de Nicky Larson est apparue sur les écrans à partir du 21 novembre 1990 sur TF1, dans l’émission culte du Club Dorothée. D’ailleurs, pour la petite anecdote, Philippe Lacheau a choisi d’offrir à Dorothée, une apparition dans le film adapté du célèbre manga. Les nostalgiques des années 90 apprécieront sûrement !





