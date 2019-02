Nicky Larson - Saison 1 : Résumé des épisodes, à découvrir en intégralité sur MYTF1

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

La série culte “Nicky Larson” est à retrouver chaque samedi, dès 7h35 sur TFX et en exclusivité sur MYTF1. Résumé des 51 épisodes de la saison 1.

Nicky Larson est un détective privé qui se charge de résoudre les affaires les plus impossibles et dangereuses qui soient : protection, filatures... de préférence si la commanditaire est une femme. Ce redresseur de tort obsédé mais néanmoins efficace, est assisté de Laura, la petite soeur de son défunt partenaire. Ensemble, ils forment le duo de "privés" le plus explosif du milieu !







Au programme de la saison 1

Épisode 1 - Un cocktail dangereux

Un homme fou terrorise la ville en tuant des femmes qu'il aborde dans la rue. Le detective Nicky Larson est engagé par la sœur de la dernière victime pour mettre fin à ces tueries.

Épisode 2 - Tuez-moi, s'il vous plaît

Nicky protège une jeune fille ayant découvert, avec son père, une méthode pour rendre stérile.

Épisode 3 - Le dernier combat

Un boxeur est mystérieusement assassiné alors qu'il devait affronter le tenant du titre au championnat du monde.

Épisode 4 - Bienvenue en enfer

Tony, le coéquipier de Nicky, lui demande d'enquêter sur une affaire particulière. Plusieurs jeunes filles ont disparu dont la sœur de Tony, Laura.

Épisode 5 - Un triste anniversaire

Laura prépare une surprise pour l'anniversaire de son frère et Nicky. Pendant ce temps, Tony avoue à Nicky que Laura n'est pas sa véritable sœur et qu'elle ignore la vérité.

Épisode 6 - La délivrance

Nicky est fou de joie. Il doit veiller sur une belle actrice, Anita, sur le tournage de son dernier film.

Épisode 7 - La petite fille sur la balançoire

Caspard était autrefois le chauffeur personnel de monsieur Tarman, un homme politique important. Accusé à tort d'un accident mortel dont Tarman est le responsable, il est contraint de se retirer du monde, et désormais ne peut plus voir sa fille. Il demande alors l'aide de Nicky et Laura…

Épisode 8 - Coup double

Le lieutenant de police Hélène Lamberti demande à Nicky de l'aider sur une mission très importante que lui ont confié les services secrets : récupérer un microfilm dissimulé dans une couronne exposée dans une vitrine ultra sécurisée.

Épisode 9 - Des jeux dangereux

Une belle jeune femme, Tania Harper, fait appel à Nicky Larson pour la protéger. Tania, ayant un don pour les cartes, travaille en tant que croupière dans un casino pour le compte du gang des Carmani. Ces derniers se disputent le territoire avec les Taglia. Un tournoi doit bientôt avoir lieu. Si Tania gagne, elle pourra retrouver sa liberté…

Épisode 10 - Un professeur spécial

Nicky est engagé par le chef d'une famille de la mafia, Garmoni, pour qu'il protège sa fille Sonia, jeune lycéenne rebelle, qui a de mauvaises fréquentations. Nicky se fait alors passer pour son professeur pour mieux la protéger…

Épisode 11 - La tulipe noire

Afin de tenir la promesse qu'elle a faite à son grand-père mourant, une jeune fille demande à Nicky et Laura de l'aider à voler une tulipe particulière enfermée dans la cave du comte Dragor. Autrefois, le comte l'avait volée à son grand-père…

Épisode 12 - Encore un enfant

Un jeune garçon, Marco, et sa maîtresse d'école, mademoiselle Anita, sont poursuivis par une bande de malfrats. Ils engagent Nicky pour les protéger. Marco et Nicky développent une grande complicité.

Épisode 13 - Le coup de foudre

Hélène enquête sur la disparition de plusieurs femmes. Voulant servir d'appât pour arrêter le coupable, elle demande à Nicky de la protéger. À leur recherche et ignorant tout de la situation, Laura est enlevée par le ravisseur à la place d'Hélène…

Épisode 14 - Une mariée à 16 ans

La jeune chanteuse Nagisa est menacée de mort par un fan si elle n'arrête pas sa carrière. Pendant un concert, des fans hystériques bousculent la jeune chanteuse, c'est alors que Nicky Larson la tire de cette mauvaise situation. Pour le remercier, Nagisa l'embrasse publiquement. Désormais, Nicky Larson est la nouvelle cible du tueur…

Épisode 15 - Le chevalier blanc

Nicky est engagé pour protéger Mercedes Porta, la fille d'un riche homme d'affaires décédé brusquement. La jeune fille se méfie de son entourage, notamment sa belle-mère en qui elle n'a pas confiance. Si le tuteur de Mercedes a choisi Nicky, c'est parce qu'il ressemble étonnamment à un homme qui avait sauvé Mercedes quand elle était petite et dont elle a gardé un souvenir très présent…

Épisode 16 - L'hôtesse de l'air

Emmanuelle, une hôtesse de l'air, demande de l'aide à son amie Laura lorsqu'elle découvre que l'on a placé des explosifs dans son sac. Enlevée par des malfrats, Emmanuelle est sauvée in extremis par Nicky Larson. Comme toutes les femmes, Emmanuelle succombe au charme de Nicky au grand dam de Laura…

Épisode 17 - Le premier baiser

Agnès Rocca, créatrice de mode et mannequin, engage Nicky Larson après le vol de sa dernière collection.

Épisode 18 - Prémonitions

Nicky Larson protège une jeune princesse capable de prédire l'avenir…

Épisode 19 - Un beau souvenir

Une jeune fille essaie d'approcher son vrai père, qui est metteur en scène. Elle fait la connaissance de Nicky Larson qui protège avec Laura, des actrices qui auditionnent pour un rôle dans le film.

Épisode 20 - Une dure journée

Nicky Larson protège à contrecœur une jeune princesse excentrique nommée Anita.

Épisode 21 - Un pari dangereux

Nicky accepte de protéger David, président d'un grand groupe de presse internationale, afin d'honorer une promesse faite à Hélène…

Épisode 22 - Un amour compliqué

Nicky protège un mannequin, Alicia Norman, qui est aussi une voleuse. Elle a volé un bijou précieux à un homme très riche qui cherche à le récupérer…

Épisode 23 - Une mariée qui tombe du ciel

Laura et Nicky protègent une jeune femme Christelle Martin qui, le jour de son mariage, fuit des hommes armés après avoir volé un tube empli de guêpes…

Épisode 24 - Une infirmière dévouée

Nicky fait la connaissance d'Annabelle, une infirmière qui s'apprête à hériter une grosse fortune de monsieur Taruma, un de ses malades dont elle aurait sauvé la vie…

Épisode 25 - Un beau calibre

Nicky fait la connaissance d'Angela, un agent de police en mission secrète qui tente de démasquer des trafiquants d'armes…

Épisode 26 - Un premier amour

Un père décide d'engager Nicky Larson pour protéger sa fille Gabrielle des hommes. En effet, celui-ci souhaite préserver sa fille de tous ceux qui lui tournent autour au fast-food où elle travaille…

Épisode 27 - Une très belle histoire (1)

Nicky Larson est engagé par Mammouth pour protéger une jeune violoniste prénommée Marie, qui est la cible d'un tueur qui se fait appeler Cobra. Pour ce faire, Nicky devra se substituer à Mammouth et rencontrer la jeune Marie pour assurer une protection rapprochée.

Épisode 28 - Une très belle histoire (2)

Cobra commence à faire ses premiers mouvements en annonçant à Nicky et Mammouth qu'il assassinera Marie durant son concert. Au même moment, Marie se demande pour quelle raison elle est la cible d'un tel criminel. Mammouth, qui connaissait son père par le passé, tient à garder le secret de peur de la perturber.

Épisode 29 - Un juste prix

Une jeune auteur et illustratrice nommée Aline Caredin fait l'objet de menaces répétées de la part d'un éditeur sans vergogne, qui n'hésite pas à s'approprier son travail et le publier sous un autre nom. Désireuse de voir paraître un ouvrage sous son nom véritable, la jeune amie de l'auteur, la petite Iréna, fait appel aux services de Nicky Larson pour protéger Aline.

Épisode 30 - Un rival peu dangereux

Franck est l'héritier d'une immense fortune suite à la disparition de son oncle. Il fait l'objet depuis lors de menaces constantes de la part de sa tante, qui convoite l'héritage. Bien que Nicky ait pour principe de ne jamais travailler pour un homme, il accepte le travail de garde du corps dans la mesure où Franck dit de sa tante : "Elle a son charme"...

Épisode 31 - Double travail

Johnny fait partie d'une bande de motards luttant pour la réunification du Japon, mais il est également poursuivi par la fille d'un grand industriel, Isabelle Murato. Pour se débarrasser d'elle, Johnny engage Laura pour qu'elle joue le rôle de sa fiancée.

Épisode 32 - Une affaire de professionnels

Michel Beaumont est un tueur à gages de premier ordre, et ses talents sont mondialement connus. Sa cible au Japon est Hélène Lamberti, qu'il est chargé d'assassiner, mais cette dernière s'offre la protection de Nicky Larson.

Épisode 33 - Première mélodie d'amour

Erika est une pianiste qui a été témoin d'arrangements occultes entre un important politicien et un grand industriel. Depuis lors, elle est pourchassée par leurs hommes de main, mais cela est sans compter sur la surveillance très rapprochée du tandem de choc, Nicky Larson et Mammouth, qui veillent activement sur elle…

Épisode 34 - Un papa surprise

Une jeune enfant du nom de Marie frappe à la porte de l'appartement de Nicky, elle est supposée être sa fille... Dans son sac, un message signé du code XYZ indique que l'enfant est en danger et qu'elle nécessite une protection.

Épisode 35 - Une grande journaliste

Anita Delator est la présentatrice vedette du journal télévisé de la chaîne YVT, et sa beauté attractive assure une audience de premier ordre. Cependant, elle ne se satisfait pas d'être considérée seulement pour son physique, et désire être reconnue également pour son professionnalisme.

Épisode 36 - Au secours je t'aime

Cristina est la fille d'un grand industriel qui exprime la volonté de se supprimer elle-même. Inquiète de l'état mental de Cristina, sa mère décide de faire appel aux services de Nicky Larson pour qu'il l'empêche de commettre l'irréparable.

Épisode 37 - Une fille d'honneur (1)

Le café d'Otora est pris d'assaut par le clan Kanto, qui veut s'approprier le lieu pour son propre compte. Fort heureusement, Nicky Larson intervient à temps pour empêcher la destruction des lieux.

Épisode 38 - Une fille d'honneur (2)

Sophia, à la demande de son père, vit désormais chez Nicky afin qu'il lui enseigne le code l'honneur. Bien que Nicky répugne à travailler pour des yakuzas, il finit par accepter le travail qu'on lui confie, d'autant que les charmes de Sophia ne le laissent pas totalement insensible.

Épisode 39 - Une princesse encombrante

Une jeune femme qui se fait appeler Olga est attaquée en pleine rue par un gang de femmes, qui cherchent à la violenter sévèrement. À cet instant précis, Nicky fait son apparition pour venir en aide à la jeune femme en détresse, et après avoir admirablement stoppé les trouble-fêtes, il la ramène dans son appartement, et découvre en fait qu'elle est totalement amnésique.

Épisode 40 - La Larme de Cléopâtre

Un diamant d'une très grande valeur, la Larme de Cléopâtre, a été dérobé. Intervient alors dans l'ombre Ava Luna, une femme exerçant la même profession que Nicky, à la différence près qu'elle est engagée directement par les organismes d'assurance.

Épisode 41 - Belle et obstinée (1)

Une nouvelle agence de détectives privés a ouvert ses portes près de l'appartement de Nicky, ce qui ne manque pas de provoquer une concurrence sérieuse pour leurs affaires, d'autant que la personne responsable de l'agence est une ravissante jeune femme nommée Raquel Nirva, la petite sœur d'Hélène.

Épisode 42 - Belle et obstinée (2)

Après avoir expliqué toute la situation à Nicky, Raquel devient la cible d'un sniper extrêmement habile, capable d'atteindre sa cible à une distance de plus d'un kilomètre. Très rapidement, Raquel parvient à identifier le tueur, et commence peu à peu à démêler les éléments de l'affaire.

Épisode 43 - Les trois grains de beauté

Annabelle est une jeune poète sans famille, mais qui a la particularité singulière d'attirer à elle de manière répétée tous les pervers. Excédée par cette situation embarrassante, elle décide de faire appel à Nicky Larson pour assurer sa protection.

Épisode 44 - Un héros exemplaire

Nicky s'intéresse désormais à une coiffeuse chez laquelle il se rend chaque jour, au grand dam de Laura qui finit par être exaspérée par son attitude irrationnelle. La coiffeuse s'appelle Natacha, et a deux jeunes frères qui trouvent par hasard un sac rempli de billets de banque.

Épisode 45 - Les trois sœurs

Un grand industriel doit se rendre à Hong Kong pour signer des documents permettant la fusion de son entreprise avec un autre groupe. Néanmoins, des personnes tapies dans l'ombre ne l'entendent pas de cette oreille et préparent le kidnapping de l'une de ses trois filles afin d'empêcher la fusion.

Épisode 46 - Le crime ne paie pas

En allant faire du shopping avec Laura, Nicky surprend une pickpocket en train de lui faire les poches, et il se trouve que la contrevenante n'est autre que la meilleure amie de Laura, Marylou... Après quelques explications, Marylou avoue que c'est par jeu qu'elle agit ainsi.

Épisode 47 - Nicky a des problèmes

Ninsky est un truand qui essaie de s'approprier tous les billards de la ville, et pas de la manière la plus honnête qui soit... Il a des vues particulièrement sur la salle de billard qui est l'objet d'un pari d'une confrontation de billard.

Épisode 48 - La jolie veuve

Elvira Martin est une veuve de seulement vingt-deux ans, renfermée sur le passé et ne pensant qu'à son défunt mari. Inquiet pour elle, son domestique demande à Nicky d'essayer de la séduire.

Épisode 49 - Une sœur encombrante

Une bonne sœur - qui a obtenu une permission de sortir du couvent - se promène en toute quiétude dans le centre de Tôkyô, et dans son enthousiasme, égare son collier. Désespérée, elle part à la recherche de l'objet perdu, et c'est ainsi qu'elle fait la rencontre de Nicky.

Épisode 50 - Un anniversaire terrible (1)

Laura fait d'horribles cauchemars, dans lesquels elle pressent que quelque chose de grave arrivera à Nicky. Pendant ce temps, la mafia Colomba entreprend d'éliminer tous les gêneurs qui pourraient les empêcher de s'installer à Tôkyô. Ainsi, en tête de leur liste noire se trouvent Mammouth et Nicky Larson.

Épisode 51 - Un anniversaire terrible (2)

Laura s'est fait enlever par la mafia Colomba. Les trois redoutables tueurs engagés par leur patron n'ont qu'un seul objectif : l'élimination de Nicky, quelles que soient les méthodes. N'ayant pas d'autre choix que de sauter pieds joints dans le piège tendu par la mafia Colomba, Nicky se rend seul au lieu de la confrontation pour aller sauver sa partenaire.

Nicky Larson est à retrouver chaque samedi, dès 7h35 sur TFX. Et en exclusivité, retrouvez les 140 épisodes en intégralité et gratuitement sur MYTF1.