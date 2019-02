Nicky Larson - Saison 2 : Résumé des épisodes, à découvrir en intégralité sur MYTF1

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Nicky Larson est un détective privé qui se charge de résoudre les affaires les plus impossibles et dangereuses qui soient : protection, filatures... de préférence si la commanditaire est une femme. Ce redresseur de tort obsédé mais néanmoins efficace, est assisté de Laura, la petite soeur de son défunt partenaire. Ensemble, ils forment le duo de « privés » le plus explosif du milieu !



Au programme de la saison 2

Episode 1 - La jeune fiancée de Nicky (1)

Anita est un jeune mannequin de quinze ans qui débute dans la chanson, mais un inconnu se masquant sous une identité secrète, ne l'entend pas de cette oreille, et emploie des méthodes peu scrupuleuses pour l'empêcher de faire carrière.

Episode 2 - La jeune fiancée de Nicky (2)

Après quelques investigations, Nicky découvre que l'auteur des lettres de menace n'est autre que le petit frère d'Anita. Celui-ci a tout manigancé dans le but de protéger sa sœur de tous les pervers qui voudraient s'approcher trop près d'elle.

Episode 3 - Laura est en danger (1)

Ne parvenant pas à accuser le coup de sa défaite, un tueur professionnel surnommé " Le Renard " revient à la charge en lançant un défi directement à Nicky Larson. La première place des tueurs professionnels reviendra au vainqueur. Pour corser la compétition, Le Renard annonce même son intention d'ôter la vie de Laura dans les trois jours qui suivent.

Episode 4 - Laura est en danger (2)

Voyant le désintérêt total que porte Laura à la protection de sa propre personne, Nicky décide de se séparer d'elle afin que Le Renard ne la considère plus comme sa petite amie. Elle trouve alors refuge chez Mammouth, qui accepte de l'héberger quelque temps.

Episode 5 - Contes d'auteur

Une romancière cherche à s'inspirer pour écrire une nouvelle œuvre. Voulant écrire un nouveau roman policier, elle fourre son nez dans des affaires impliquant de dangereux malfaiteurs, c'est pourquoi son éditeur fait appel à Nicky Larson pour l'assister en tant que garde du corps.

Episode 6 - Un beau modèle

Lors d'une exposition de tableaux, une mystérieuse jeune fille se prénommant Emmanuella dérobe le chef d'œuvre d'Antenor, un peintre décédé depuis. Alors que Emmanuella tente tant bien que mal d'échapper à ses poursuivants, elle fait la rencontre de Nicky Larson qui l'aide alors à se sortir de ce mauvais pas.

Episode 7 - Mission au paradis

Nicky et Laura se voient confier une nouvelle mission, celle de protéger une île paradisiaque gardée par Alicia Barnes, une jeune fille vivant sur place au même rythme que la nature.

Episode 8 - Un policier efficace

Alors que Nicky tente de se soustraire à la distribution de tracts imposée par Laura pour relancer leur affaire, il rencontre Maruschka, une ravissante jeune femme qui lui demande de feindre d'être son petit ami pendant toute la durée de la visite de son père dans la capitale...

Episode 9 - Un beau motard

Hélène profite de son jour de congé pour sortir avec Nicky. En chemin, elle croise un célèbre malfaiteur spécialisé dans la contrefaçon de produits de luxe. Elle part alors à sa poursuite, mais se fait arrêter aussitôt pour excès de vitesse par une jeune policière, Marie-Ange, ce qui la force à abandonner la poursuite de son suspect.

Episode 10 - La princesse amoureuse (1)

Avant de siéger sur le trône, il est de coutume que les princesses du royaume du Sépil parcourent le monde, et le Japon fait partie des itinéraires sélectionnés. Afin de voyager en sûreté, la princesse Alma et son assistante Salima demandent la protection de Nicky Larson, réputé pour être le meilleur garde du corps du pays.

Episode 11 - La princesse amoureuse (2)

Afin d'éloigner la princesse de Nicky, Salima parvient à le convaincre que la princesse est un travesti, ce qui expliquerait qu'une force invisible l'arrête à chaque fois qu'il s'approche d'elle. Choquée d'entendre la nouvelle, la princesse s'enfuit de l'appartement, en larmes.

Episode 12 - Le grand combat

Barbara est une catcheuse professionnelle très renommée, mais qui est la cible d'accidents répétés beaucoup trop fréquents pour être de pures coïncidences. Aussi, son manager décide d'employer Nicky Larson en tant que garde du corps pour la protéger des dangers à venir, mais cette dernière n'estime pas nécessaire la présence à ses côtés d'un homme aussi obsédé.

Episode 13 - La fausse dent

Anna Tarna est une jeune et ravissante dentiste victime d'attaques de malfaiteurs directement dans son cabinet. Nicky, présent sur les lieux pour une visite nocturne, sauve de justesse la demoiselle, qui lui demande alors de la protéger contre ces agressions, dont elle ignore totalement le motif.

Episode 14 - L'amour est plus fort que l'argent

Laurie est une jeune étudiante qui ne pense qu'à l'argent. Elle accumule ainsi plusieurs petits boulots pour en amasser le plus possible, et elle n'hésite même pas à facturer les services qu'elle rend aux autres.

Episode 15 - Une vengeance tardive (1)

Catherine est une ravissante jeune femme aux qualités athlétiques remarquables. Elle travaille aux côtés de Zippo, et ils ont comme intérêt commun d'éliminer Falcon, alias Mammouth, par vengeance. Dans le même temps, Mammouth appelle Nicky directement chez lui afin qu'il tienne compagnie à Catherine, mais après un assaut musclé de la part de l'ennemi, Mammouth se retrouve grièvement blessé.

Episode 16 - Une vengeance tardive (2)

Malgré ses graves blessures, Mammouth se lance tout de même à la poursuite de Zippo pour terminer le travail qu'il a laissé inachevé huit années auparavant. De son côté, Catherine ne peut évacuer la haine qu'elle éprouve envers celui qui jadis était le partenaire de son père, qu'il a tout de même abattu de sang-froid dans le dos.

Episode 17 - La belle étrangère (1)

L'avion dans lequel voyage Liza Williams, la fille du chef de l'opposition d'une petite république d'Amérique du Sud, se fait détourner par des pirates de l'air, et toutes les femmes à son bord sont retenues prisonnières. Avec l'aide de Nicky, l'inspecteur Lamberti parvient à libérer les otages, et pour se rétribuer lui-même de son acte héroïque, Nicky enlève Liza et décide de sortir avec elle.

Episode 18 - La belle étrangère (2)

Afin de renverser le mouvement révolutionnaire et retourner au pouvoir en tant que dictateur, le général Hortega envoie toutes ses troupes armées prendre d'assaut l'appartement de Nicky dans le but de capturer Liza Williams.

Episode 19 - Laura, au travail

Paul Casanova est un vieil homme qui est la cible de voleurs peu communs. En effet, il détient un vin très rare d'une grande valeur qui intéresse grandement Pablo Rosso, un collectionneur italien sans scrupules. Il demande alors de l'aide à Nicky Larson pour assurer sa protection.

Episode 20 - Laura perd la mémoire

Alors que Nicky et Laura se promènent en toute quiétude dans les rues de la ville, ils sont victimes d'un tir embusqué en traversant un pont. Voyant qu'on lui tire dessus, Laura tente d'éloigner Nicky de la trajectoire de la balle, mais elle finit par tomber du pont dans une violente chute.

Episode 21 - Tireurs d'élite

Aline Boudart est une jeune policière qui a été sélectionnée pour participer aux épreuves de tir pour les Jeux olympiques. Cependant, sa personnalité spéciale l'empêche de viser correctement même en étant profondément concentrée.

Episode 22 - La belle photographe (1)

Catherine est une photographe travaillant en freelance, dont le but est de révéler au monde entier que Nicky Larson, contrairement aux idées reçues, n'est pas un simple malfrat, mais bel et bien un homme qui œuvre dans l'ombre pour faire respecter l'ordre public.

Episode 23 - La belle photographe (2)

Alors qu'elle est toujours sur les traces de Nicky Larson pour pouvoir le photographier, Catherine se fait enlever par un groupe de yakuzas. Leur chef n'accepte de libérer Catherine qu'à la condition que Nicky vienne la chercher seule, et pour s'assurer une victoire facile, il engage un dangereux catcheur.

Episode 24 - La ninja de charme

Nadia est la seule héritière du clan de ninja Torqueda. Pour pouvoir survivre dans le monde moderne, elle décide de se frayer une place dans le milieu avec l'aide de ses trois disciples et pour ce faire, elle lance un défi à mort à Nicky Larson.

Episode 25 - Un témoin de charme (1)

Claude Maret est un acteur victime d'agressions répétées venant de dangereux malfaiteurs. Il est le témoin d'une importante affaire de drogue, et sa présence à la cour est indispensable pour l'arrestation des coupables.

Episode 26 - Un témoin de charme (2)

À présent qu'il a éventé la supercherie de l'inspecteur Lamberti en découvrant que Claude est en réalité une femme déguisée en homme, Nicky décide de ne pas dévoiler la vérité à Laura, et demande à Claude de continuer à se comporter comme un homme.

Episode 27 - La réhabilitation d'un héros (1)

Nelson est un inspecteur new-yorkais travaillant à Interpol, dans la division des narcotiques. Il revient au Japon pour enquêter sur le défunt agent Tony Marconi, soupçonné d'être impliqué dans une sordide affaire de drogue.

Episode 28 - La réhabilitation d'un héros (2)

Laura, Nicky et Mammouth doivent faire face une nouvelle fois à l'organisation responsable de la mort de Tony. Nelson, de son côté, parvient à recueillir des informations susceptibles de prouver l'innocence de Tony.

Episode 29 - Une affaire de cœur

Cécile est une jeune adolescente de seize ans souffrant de graves problèmes cardiaques. Le seul moyen de la sauver est de l'opérer, mais elle s'y refuse farouchement, car elle déteste les opérations. Cependant, elle impose une condition pour accepter la chirurgie, c'est que l'on retrouve l'homme qui l'a aidée lorsqu'elle s'est une fois échappée de l'hôpital.

Episode 30 - Balade en mer

De nombreuses banques sont tour à tour dévalisées, et à chaque fois le vol est précédé d'une terrible explosion pour faire diversion. Durant l'une de ces opérations, l'inspecteur Lamberti se trouvait sur les lieux par hasard, et l'explosion a grièvement blessé une jeune enfant qu'elle a rencontrée quelques instants plus tôt.

Episode 31 - Adieu l'ami (1)

Anita est la princesse nouvellement nommée à la tête du royaume de Corona. Son pays est en crise, avec une guerre civile qui n'en finit pas. Afin de rétablir la paix, elle décide de se rendre au Japon pour discuter d'un accord de paix entre le pouvoir en place et les résistants.

Episode 32 - Adieu l'ami (2)

Les pourparlers de paix entre les différentes parties doivent se tenir dans une villa dont la localisation est gardée secrète. Pour faire diversion, Nicky et Laura, déguisée alors en princesse, partent de leur côté en se faisant suivre par les assassins, laissant le champ libre à Harry et à la princesse pour se rendre au lieu convenu du rendez-vous.

Episode 33 - Les fausses plaques (1)

Nicky Larson se fait confier une nouvelle mission de grande importance dans la mesure où une charmante récompense lui est promise s'il parvient à la mener à bien... En effet, sa cliente Olga est poursuivie par la mafia chinoise, mais sa requête est que Nicky retrouve sa future belle-sœur Isabelle.

Episode 34 - Les fausses plaques (2)

Après avoir baissé sa garde face à Mammouth, Nicky perd son duel et se fait capturer avec Isabelle par la mafia chinoise. Après avoir entendu toute l'histoire concernant la jeune fille, et le but réel de sa capture, Mammouth se retourne contre son employeur, aidant Nicky et Isabelle à s'échapper des lieux.

Episode 35 - Une élève douée

Annie est la fille du président d'une grande compagnie. Alors que des accords de fusion de la compagnie vont être signés, le président est toujours porté disparu, et en son absence c'est le vice-président qui prendra toutes les décisions à sa place.

Episode 36 - Nicky a bon goût

Laura surprend Nicky sur le fait... Il s'absente tous les jours pour se restaurer dans un restaurant de la petite ville où on ne sert que des nouilles japonaises et qui est tenu par une ravissante jeune fille, Sylviane. Cependant, les nouilles qu'elle prépare sont particulièrement mauvaises, et son affaire risque de fermer définitivement si elle n'a plus de clients.

Episode 37 - Joyeux Noël (1)

Noël approche à grands pas, et Laura prépare une fête en l'honneur des enfants de l'orphelinat de monsieur Sarfato. Elle tente d'impliquer Nicky dans son action, mais ce dernier est bien trop occupé à préparer ses invitations à sa fête de Noël.

Episode 38 - Joyeux Noël (2)

Après le larcin plutôt spectaculaire de Laura, Sartakis menace le propriétaire de l'orphelinat pour récupérer les documents que Laura a emportés. Ses hommes de main enlèvent même une jeune enfant, Caroline, pour les forcer à satisfaire leur demande.

Episode 39 - La fiancée de Mammouth (1)

Mammouth appelle Nicky pour que ce dernier lui rende un service. En effet, une de ses vieilles connaissances, du temps où il était soldat dans un commando, a retrouvé sa trace et tient absolument à l'épouser : il s'agit de Mirna.

Episode 40 - La fiancée de Mammouth (2)

Nicky mène la vie dure à Mirna qui ne parvient absolument pas à le prendre par surprise, son adresse au combat lui permet aisément de détecter à tout instant son esprit combatif et prévoir à l'avance le moment où elle va tirer ainsi que le lieu où elle se trouve.

Episode 41 - Un don précieux (1)

Mirna et Mammouth tiennent ensemble le café Cat's Eye désormais, ce qui ne manque pas de faire sourire Nicky à la vue de ce terrible nettoyeur en tablier... Peu de temps après, un nouveau travail s'offre à Nicky, celui de protéger Carole et sa gouvernante Carla, toutes deux ciblées par un criminel inconnu.

Episode 42 - Un don précieux (2)

Après les échecs successifs des multiples tentatives d'éliminer Carole et ses compères, l'assassin qui tient les rênes dans l'ombre décide de louer les services de Mammouth pour faire jeu égal avec Nicky Larson. Pendant ce temps, les relations qu'entretiennent Carole et Laura se dégradent à vue d'œil.

Episode 43 - L'épreuve (1)

Nicky Larson rencontre une de ses anciennes clientes qu'il a déjà aidée, il s'agit de Samantha, déjà connue par les services de police. Cette fois-ci, elle requiert son aide pour la soustraire à un vieux règlement de sa famille, qui lui impose un mari sans son accord si jamais elle ne trouve pas un meilleur candidat que celui qui lui a été choisi.

Episode 44 - L'épreuve (2)

Conscient que Nicky Larson peut se montrer être un adversaire de taille grâce à son énergie débordante, Laurent l'hypnotise pour lui ôter complètement toute sa source de puissance. Sans son énergie, Nicky a bien du mal à se motiver, d'autant que le jour du test final approche dangereusement.

Episode 45 - Une jeune veuve trop sage (1)

Anita Carla est une jeune veuve de dix-neuf ans qui a perdu son mari le jour même de son mariage. De plus, elle est l'héritière d'un clan de truands pris pour cible par celui de la famille Coloma.

Episode 46 - Une jeune veuve trop sage (2)

Les tentatives de pression sur Anita s'avèrent bien délicates avec la protection rapprochée de Nicky Larson. C'est pourquoi le clan de la famille Coloma élabore un nouveau plan visant à lui faire abandonner son attachement pour le parc tant convoité en y mettant le feu.

Episode 47 - La petite infirme (1)

Sandra est une jeune fille paraplégique, souffrant d'une blessure par balle. Nicky fait sa connaissance par hasard, après s'être aperçu à plusieurs reprises qu'elle le guettait depuis plusieurs jours avec son télescope. Depuis, ils viennent régulièrement lui rendre visite pour la sortir de sa solitude quotidienne.

Episode 48 - La petite infirme (2)

Après avoir entendu de Laura que Nicky s'intéressait à sa grande sœur, Sandra élabore alors un plan qui lui permettra de vivre en permanence auprès de lui, en forçant sa sœur à aimer ce dernier. Malgré tous ses efforts pour effacer le côté pervers de Nicky, les situations ne se montrent jamais favorables pour que sa sœur voit un lui un homme digne d'intérêt.

Episode 49 - Chantage atomique (1)

Après avoir appris que sa fille fréquentait Nicky, le ministre de la Défense a immédiatement engagé Mammouth pour la récupérer et tuer par la même occasion Nicky. Au même moment, le central de la police est sous le choc après avoir reçu de la part d'un groupe terroriste, l'armée noire, une lettre de menace stipulant que toute la ville est prise en otage.

Episode 50 - Chantage atomique (2)

Grâce au témoignage de Mireille, la localisation de la bombe nucléaire est désormais connue, mais elle est puissamment protégée par l'armée noire qui ne fait aucun cadeau à quiconque s'en approche de trop près.

Episode 51 - La boule de cristal

Nicky, à sa grande surprise, obtient un rendez-vous avec Raquel Nirva, qui lui promet un rendez-vous galant, proposition qu'il accepte sans hésitation. Laura, quant à elle, va consulter une voyante extra-lucide, qui parvient à décrire avec une étonnante précision les mésaventures qu'elle a vécues.

Episode 52 - La sœur de Laura (1)

Une jeune femme, prénommée Claudia, arrive en ville, dans le but de rechercher sa jeune sœur dont elle a dû se séparer depuis son enfance, il s'agit de Laura Marconi. En rencontrant Nicky, celui-ci lui fait promettre de ne pas lui révéler la vérité pendant une semaine et d'observer sa manière de vivre.

Episode 53 - La sœur de Laura (2)

Pendant que Laura garde Claudia, ces dernières se font ravir en pleine rue sans qu'aucune d'entre elles ne puisse réagir. Durant la fuite du véhicule qui les transporte, Claudia remarque Nicky en train de séduire des jeunes femmes qui passent, et conclut donc à une totale incompétence de sa part à tenir le rôle de gardien de sa sœur.

Episode 54 - Des soupirants empressés (1)

Samantha est une jeune lycéenne qui connaît de très sérieux désagréments tout récemment. En effet, elle se fait constamment poursuivre par de nombreux prétendants qui la demandent quotidiennement en mariage.

Episode 55 - Des soupirants empressés (2)

Les récents harcèlements de prétendants subits par Samantha ont un lien direct avec son défunt père, dont elle ignore totalement l'identité. À chaque fois qu'elle évoque le sujet avec son grand-père, ce dernier se met dans une colère folle sans jamais donner aucun détail.

Episode 56 - Le porte-bonheur (1)

Monica est une jeune danseuse qui a emménagé dans l'appartement juste en face de celui de Nicky, réputé pour être hanté par un fantôme. Nicky accueille tout naturellement sa nouvelle voisine avec ses traditionnelles visites nocturnes, et apprend à l'occasion que Monica se fait poursuivre la nuit par un inconnu, et que son appartement est même visité lorsqu'elle n'est pas là.

Episode 57 - Le porte-bonheur (2)

Nicky parvient à se faire intégrer dans l'équipe technique du spectacle auquel Monica doit participer. Il peut ainsi renforcer sa surveillance et toujours garder un œil sur sa cliente. Toutefois, la présence de nombreuses danseuses sur la scène a tendance à provoquer une excitation chez lui qui déconcentre les différents intervenants.

Episode 58 - Le petit roi (1)

Le roi de la république du Domarck est décédé, c'est désormais son jeune fils Alfonso IV qui dirige le pays, mais il n'est encore qu'un enfant très immature, gâté, égoïste et insupportable. Son oncle, qui veut siéger sur le trône à sa place, veut l'assassiner en envoyant des professionnels à sa poursuite.

Episode 59 - Le petit roi (2)

Afin que Alfonso ne soit plus dépendant de sujets pour accomplir ses tâches journalières, même les plus basiques, Nicky décide de l'éduquer à l'école des hommes, dans la nature sans rien pour subsister. Dans ces conditions, leur relation est loin d'être amicale.

Episode 60 - Tour de magie

Irina Bart est une magicienne qui va succéder au grand Mandar. Ce dernier a préparé un tour de magie spectaculaire, mais un homme d'affaires peu scrupuleux compte le réutiliser pour son propre profit. Pour ce faire, il a l'intention d'empêcher Irina de se produire en spectacle, afin d'avoir l'exclusivité du tour.

Episode 61 - Un grand amour (1)

Nicky Larson est très inquiet après avoir appris aux informations la venue au Japon de Marie Moon, plus connue dans le milieu sous le nom de "Marie la Rouge". En essayant de lui échapper, il se rend compte qu'il est déjà trop tard et qu'elle a déjà retrouvé sa trace.

Episode 62 - Un grand amour (2)

Après avoir entendu toute la vérité sur le passé de Nicky, Laura a subi un choc, mais s'est reprise, car elle connaît également parfaitement sa peine. C'est pourquoi elle lui attribue elle-même une date de naissance et un âge arbitraire.

Episode 63 - Un grand amour (3)

Le fiancé de Marie est retenu prisonnier dans un site en construction. Pour ne pas impliquer davantage Nicky et ses amis, Marie décide d'affronter seule les ravisseurs, mais Laura parvient à anticiper son mouvement et l'accompagne dans son combat.

