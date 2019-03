Nicky Larson - Saison 3 : Résumé des épisodes, à découvrir en intégralité sur MYTF1

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

La série culte "Nicky Larson"

Nicky Larson est un détective privé qui se charge de résoudre les affaires les plus impossibles et dangereuses qui soient : protection, filatures... de préférence si la commanditaire est une femme. Ce redresseur de tort obsédé mais néanmoins efficace, est assisté de Laura, la petite soeur de son défunt partenaire. Ensemble, ils forment le duo de « privés » le plus explosif du milieu !



Au programme de la saison 3

Episode 1 - La belle écologiste

Monique Tayar travaille pour l'ambassade de Rubilia, en tant que secrétaire interprète. Depuis plusieurs jours, elle est la cible de plusieurs actes malveillants à son encontre. Effrayée, elle décide de faire appel aux services de protection de Nicky Larson, avec une requête particulière, celle de ne rien tenter contre son agresseur, quoi qu'il arrive.

Episode 2 - La belle avocate

Claude Tarca est une très brillante avocate, qui parvient à donner raison à Paul Bartone, un richissime promoteur. Peu de temps après, sa vie est constamment menacée, et même son bureau est fouillé. Elle fait alors appel au service de protection de Nicky Larson.

Episode 3 - Un mariage de raison



Nicky Larson est tellement criblé de dettes que même son revolver lui a été confisqué en tant que garantie. Affligée, Laura concède alors un travail proposé par une femme qu'elle dissimulait jusqu'alors à Nicky, afin qu'il puisse récupérer son outil de travail.

Episode 4 - Un petit jeu dangereux (1)

Nicky Larson reçoit une bien curieuse demande de la part d'une jeune fille, Irma, qui désire apprendre le maniement d'une arme. Avant d'accepter le travail, Nicky tient tout d'abord à s'assurer des intentions de la demoiselle. C'est alors qu'il apprend qu'elle est détective !

Episode 5 - Un petit jeu dangereux (2)



Irma et son oncle ont conclu un accord : si Irma ne parvient pas à résoudre elle-même l'affaire qui lui a été confiée, à savoir retrouver un chien disparu, alors elle sera contrainte d'abandonner ce métier, que son oncle juge trop dangereux pour elle.

Episode 6 - Mammouth est jaloux



Rien ne va plus au café Cat's Eye depuis que Mimi a recueilli un adorable chaton abandonné. En effet, Mammouth a une sainte horreur de ces animaux, ce qui ne manque pas de provoquer des conflits entre Mimi qui veut le garder et Mammouth qui veut s'en débarrasser.

Episode 7 - La belle océanographe

Par hasard, Nicky fait la connaissance d'une ravissante jeune femme aux abords d'une piscine, et il apprécie d'autant plus sa grâce qu'elle se présente à lui en maillot de bain. Immédiatement après, elle est agressée par des hommes armés. Il n'en faut pas plus pour réveiller les sens de justicier de Nicky Larson !



Episode 8 - Une élève douée

Bianca est une jeune lycéenne de dix-neuf ans, passionnée par les séries policières et plus particulièrement les héros détectives, à tel point qu'elle rêve d'en devenir un. Elle croise par hasard Nicky Larson en pleine opération de filature.



Episode 9 - Sale temps

Maguy Pourna est une présentatrice météo très populaire, au point qu'elle ne peut circuler dans la rue sans qu'une horde de fans ne se mette à ses trousses pour lui demander un autographe. Elle fait appel à Nicky Larson.

Episode 10 - Un Noël très blanc (1)

Philippe et Marjorie sont deux jeunes gens qui s'aiment mais leurs familles sont toutes deux propriétaires d'importantes sociétés d'expédition, et leur rivalité, qui remonte à plusieurs années, s'est progressivement transformée en animosité mutuelle, les faisant se soupçonner constamment des pires actes.

Episode 11 - Un Noël très blanc (2)

Juste après s'être enfuis à nouveau, Philippe et Marjorie sont pris en chasse par des hommes lourdement armés, qui ne semblent pas avoir seulement pour objectif de séparer les deux amants, mais également de les supprimer vu l'ampleur des moyens employés pour les pourchasser.

Episode 12 - Vendetta d'amour (1)



Nicky célèbre le jour de la disparition de son ancien partenaire Robert, qui a péri de ses mains dans un duel à mort. Alors qu'il se rend dans leurs lieux préférés en sa mémoire, il remarque qu'il est poursuivi par une femme, Sophie Silverman, et son rôle à Tokyo est de trouver des détectives talentueux pour résoudre des affaires délicates.

Episode 13 - Vendetta d'amour (2)

Sophie Silverman est également une nettoyeuse de talent, surnommée "La Panthère blonde", qui s'est mise en tête de venger son défunt fiancé, abattu par Nicky Larson avant même qu'elle n'ait pu célébrer son mariage. C'est pourquoi elle décide de prendre Laura en otage, juste pour être certaine que Nicky se rendra au duel qu'elle lui lance, qui se déroulera dans les mêmes conditions qu'avec celui de Robert : un duel à mort.

Nicky Larson