Nicky Larson - La série culte diffusée sur TFX et en intégralité sur MYTF1.

Qui est Nicky Larson ?

Nicky Larson est un détective privé qui se charge de résoudre les affaires les plus impossibles et dangereuses qui soient : protection, filatures... de préférence si la commanditaire est une femme. Ce redresseur de tort obsédé mais néanmoins efficace, est assisté de Laura, la petite soeur de son défunt partenaire. Ensemble, ils forment le duo de « privés » le plus explosif du milieu !



1990 - Il débarque dans le Club Dorothée

A l’origine, Nicky Larson est un manga shōnen City Hunter écrit et dessiné par Tsukasa Hōjō, publié dans le Weekly Shonen Jump depuis 1985. C’est le studio d’animation japonais Sunrise qui, à partir de 1987, choisit d’adapter le manga en animé avec 140 épisodes de 25 minutes environ. La version française de Nicky Larson est apparue sur les écrans à partir du 21 novembre 1990 sur TF1, dans l’émission culte du Club Dorothée.

