Nicky Larson - S01 E07 - La petite fille sur la balançoire

Caspard était autrefois le chauffeur personnel de monsieur Tarman, un homme politique important. Accusé à tort d'un accident mortel dont Tarman est le responsable, il est contraint de se retirer du monde, et désormais ne peut plus voir sa fille. Il demande alors l'aide de Nicky et Laura...