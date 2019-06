On a échangé nos mamans est de retour sur TFX. Pour commencer, ce sont Gaëlle et Louise qui vont échanger, le temps d'une semaine, leur famille et surtout leurs habitudes. Comment Gaëlle, la maman autoritaire et très organisée, va-t-elle s'adapter à la famille de Louise, maman pour qui les règles n'ont aucun intérêt ?