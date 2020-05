On a échangé nos mamans - Alicia vs Thomas

Pour la première fois, ce sont une maman et un papa qui vont échanger leur famille ! Dans cette émission exceptionnelle, Alicia est une "super-maman" débordée. Elle dirige de manière très énergique les deux boulangeries-pâtisseries qu'elle tient avec son mari Florian…Une maman beaucoup plus cool à la maison car elle est très attachée à la liberté de ses 3 enfants et de son mari. Elle leur permet d'ailleurs de vivre totalement à leur rythme ! Thomas, quant à lui, travaille en intérim et partage sa vie avec Stéphane. Il s'occupe une semaine sur deux de ses 5 filles, issues d'une première union avec Angélique, avec laquelle il est toujours en très bons termes. Notre heureux papa qui aime tout contrôler, dirige sa petite famille à la baguette.Et quand il ne se préoccupe pas de ses filles, il se plie aux tâches ménagères avec une maniaquerie sans faille qu'il partage avec Stéphane.