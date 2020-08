On a échangé nos mamans - Annick vs Elodie

Dans la famille « Maman cool » il y a Annick, la maman, Thierry le beau-père et 3 enfants dont deux vivent encore à la maison : Stephan, 21 ans et Steven 15 ans.A 46 ans, Annick est du genre maman copine et malgré leur âge Stephan et Steven se reposent volontiers sur leur mère quand il s’agit de ranger leur chambre. Ce qui n’est pas du goût de Thierry le beau-père qui trouve qu’Annick en fait beaucoup trop pour ses enfants ! Thierry de son côté est maniaque, il aime les choses propres et ordonnées. Elodie, 35 ans est maman de deux filles Anaé, 7 ans, et Flavia, 3 ans qui est intransigeante dans son éducation, ce qui n’est pas le cas de son mari Manu qui ne peut jamais résister à ces filles.C'est également Elodie qui s'occupe des tâches ménagères avec ses filles qui acceptent volontiers de donner un coup de main contrairement à Manu. Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n’auront plus aucun lien avec leur famille. Les 3 premiers jours, Annick et Elodie vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans…Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n’auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience. Alors Annick qui consacre peu de temps à ses enfants appréciera-t-elle de passer des moments très sportifs en famille ? Et comment réagira la maman qui assiste encore ses grands ados dans une familles ou les filles sont déjà très autonomes ? En l’absence de sa compagne et au contact d’une autre maman, Manu se prendra-t-il enfin en main ? Et Elodie, habituée à faire tout faire avec ses enfants, supportera-t-elle de vivre dans un foyer où chacun vit de son côté ?