On a échangé nos mamans - Aurore vs Aurélie

Aurore est une maman qui aime la tradition, elle est dévouée aux siens. Pour elle, la famille c’est sacré. A la maison il y a des règles à respecter notamment à table où toute la famille est priée de se retrouver pour chaque repas.Avec Aurore on fait toujours tout ensemble : manger, se balader en forêt ou encore jouer aux jeux de société loin des écrans de télévision ou autre smartphone. Une famille soudée et gérée de main de maître par Aurore. Tout le monde s’en remet à elle et à son sens aigu de l’organisation. Aurélie est une maman cool et connectée qui ne s’éloigne jamais de son téléphone mais aussi de la télévision, son loisir préféré ! Chez Aurélie la télé est allumée en permanence. Par conséquent, quand vient l’heure de faire le ménage, c’est toujours avec un écran à proximité que la mère au foyer s’y met. Mais heureusement Aurélie peut compter sur Yann, son mari, qui n’hésite jamais à prendre le relai car pour les tâches ménagères la parité est parfaitement respectée. Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n’auront plus aucun lien avec leur famille. Les 3 premiers jours, Aurore et Aurélie vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans…Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n’auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience. Aurore, habituée à tout prendre en charge chez elle, appréciera-t-elle d’être secondée par un homme dans les tâches domestiques ? Cette maman traditionnelle parviendra-t-elle à trouver sa place dans un foyer ultra connecté ? Aurélie supportera-t-elle de vivre dans une famille où l’on passe ses soirées à jouer aux cartes plutôt que regarder la télé ? Comment la maman habituée à s’appuyer sur son mari acceptera de cohabiter avec un papa très peu investi dans les tâches ménagères ?