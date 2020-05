On a échangé nos mamans - Célia VS Mélanie

À 30 ans, Célia est la maman dévouée et hyper organisée de 3 enfants : Lou 12 ans, Jade 8 ans et Enoé 5 ans...Cette maman poule est à l’entière disposition de sa tribu. Hors de question de dire non à ses enfants, qui l’ont bien compris. Tous les matins, c’est petit déjeuner au lit ! Très organisée, Célia a une astuce pour tout faire tourner dans la maison : « le planning hyper connecté ». Dans cette famille, tout est planifié et suivi à la lettre par Yohan, le papa.Mélanie, entrepreneure en marketing de réseau est de son côté une maman indépendante et un brin désorganisée de 5 enfants. Si Mélanie est une maman disponible... Elle n’est pas à disposition de sa famille. Elle a besoin de prendre du temps pour elle, et de se détendre avec ses amies.À la maison, chacun doit se prendre en main pour les tâches du quotidien. Et pour le planning, mieux vaut oublier Mélanie et laisser Sébastien le papa, tout gérer ! Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n’auront plus aucun lien avec leur famille. Les 3 premiers jours, Laure et Aurélie vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans…Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n’auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience. Alors comment une maman indépendante qui adore ses petits moments rien qu’à elle, va-t-elle se débrouiller dans une famille où les 3 enfants sont rois ? Et comment une mère entièrement dévouée à ses enfants, tiendra-t-elle dans une famille où elle va devoir tout prendre en main ?