On a échangé nos mamans - Coralie vs Anna

Dans la famille « Action réaction », il y a Coralie la maman, Régis le papa et leurs trois filles : Lorenza 11 ans, Giovanna 7 ans et la petite Miliana, 5 ans. La famille habite près de Lyon, en Ardèche.A 30 ans, Coralie est une maman hyper organisée qui dirige d’une main de maître son foyer et sa famille.Cette assistante d’éducation n’est pas du genre à remettre à demain les tâches du quotidien : le ménage doit être fait dès le matin !Une mère de famille prompte au rangement et qui planifie tout ! A commencer par les corvées domestiques des 3 filles, de la plus petite à la plus grande, Lorenza, véritable seconde maman.Le seul à ne pas figurer au planning c’est Régis. Mécanicien de profession, le papa un brin macho s’en remet entièrement à toutes ses « femmes » concernant la maison.Dans la famille « Pas de pression et pas d'obligation » il y a Anna la maman, Samuel le papa et les 2 enfants : Sophie 7 ans, et Roman 4 ans. La famille habite près de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques.A 33 ans, Anna est une maman Russe pour qui l’épanouissement personnel des enfants est une priorité.Une éducation faite aussi de permissions. Pas d’horaires ni de règles : la maison est leur terrain de jeu de prédilection et à table, c’est la liberté la plus totale.Les enfants n'ont que des droits et pas de devoir. Du coup, le ménage c’est surtout l’affaire des parents à leur rythme et à l’appréciation d'Anna !Si Anna est une maman dynamique et copine, question autorité c’est une toute autre histoire. Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n’auront plus aucun lien avec leur famille. Les 3 premiers jours, Coralie et Anna vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans…Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n’auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience. Régis sacrifiera-t-il sa sieste dominicale au contact d’une maman dynamique et sportive ? Et Coralie maman très organisée, saura-t-elle vivre dans une famille où le ménage n'est pas la priorité ?Alors Anna parviendra-t-elle à se montrer plus ferme dans une famille où les règles sont de mise ? Et la maman qui aime prendre du temps pour elle saura-t-elle tout sacrifier au profit du ménage et des corvées ?