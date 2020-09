On a échangé nos mamans - Gaëlle VS Cécile

Gaëlle, 28 ans, est la maman exigeante et cadrée d’une famille recomposée de 4 petites filles… Et dans cette maison, la règle d’or c’est que tout le monde participe y compris les plus jeunes… Pour Gaëlle et son mari, Éric, il faut tout faire pour préparer leurs enfants à la vie d’adulte qui les attend, et donc privilégier au maximum l’autonomie… Alors dans cette famille unie et soudée, chacun s’entraide pour respecter au mieux les nombreuses consignes qui régissent le quotidien. De son côté, Cécile est la maman poule et ultra-protectrice, de Louis 8 ans et Rose 4 ans. Cette maman active, sportive et ultra écolo, forme un couple fusionnel avec Nicolas. Pour eux, rien n’est trop beau pour leurs enfants… Et les petits anges ne sont obligés de rien… Aux parents, les corvées… Aux enfants, les délices… Ils seront grands bien assez tôt, pas question de les surcharger de contraintes… Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n’auront plus aucun lien avec leur famille. Les 3 premiers jours, Gaëlle et Cécile vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans… Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n’auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience. Alors une maman cadrée et disciplinée, gardera-t-elle son calme, dans une famille où les enfants sont rois et ou la mère de famille fait tout ? Et maman poule, arrivera-t-elle à se mettre dans la peau d’une mère de famille nombreuse qui privilégie l’autonomie et l’indépendance de ses enfants ?