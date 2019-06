On a échangé nos mamans - Jean-François vs Gérard

Pour la première fois, ce ne sont pas deux mamans mais deux papas qui vont échanger leur famille. Pendant une semaine, deux papas que tout oppose vont être confrontés à des modes de vies et d'éducation très différents en échangeant leurs familles. À la fin de l'expérience, les couples feront le bilan de la semaine passée et découvriront en images ce que leurs enfants ont fait ainsi que leur conjointe durant leur absence.Cette immersion dans un nouvel univers incitera-t-elle les familles à changer leurs habitudes ? De l'humour et de vives émotions sont au programme de cette nouvelle saison de " On a échangé nos mamans ". ÉPISODE 4 : JEAN-FRANÇOIS et GÉRARDDans cette émission exceptionnelle, c'est Gérard qui va devoir quitter sa femme, Josette, et leurs six enfants pendant une semaine. Et c'est Jean-François qui va se séparer de Noémie, son épouse, et de ses deux enfants, six jours durant. Gérard est un papa à la retraite plus énergique que tranquille car il vit à 100 à l'heure ! À la maison, il ne veut pas entendre parler de ménage… En revanche, il sacrifie tout à sa famille nombreuse et à sa femme Josette.Jean-François est un papa au foyer calme et organisé qui gère tout dans la maisonnée. Très attaché à l'autonomie des enfants et à sa propre indépendance, cela permet à Jean-François de vivre à 200% sa passion immodérée de la Bretagne ! Pendant une semaine, ces deux papas que tout oppose vont échanger leurs conjointes et leurs enfants, ils n'auront plus aucun lien avec leur famille. Les trois premiers jours, Gérard et Jean-François vont devoir vivre selon les habitudes de l'autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans.Puis, les trois derniers jours, ils imposeront leurs propres règles. Les familles n'auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. À la fin de la semaine, les couples vont faire le bilan de leur expérience.Un papa individualiste s'épanouira-t-il dans une famille de six enfants habituée à être prise en charge ? Et un papa à tendance macho saura-t-il jouer les pères au foyer ? Cette expérience unique va-t-elle les bouleverser ou les conforter dans leur mode de vie ?Rendez-vous dans " On a échangé nos papas "