On a échangé nos mamans - Jean-Michel VS Anthony

Cette semaine, les mamans restent à la maison. Et deux familles vont échanger leurs papas ! Jean-Michel, 48 ans, papa copain et ultra-cool, d’Amandine 11 ans et Raphaël 7 ans, ne pense qu’à une chose : jouer. Tout le temps et surtout tous ensemble…Grands jeux d’aventure, parcours du combattant, Jean-Michel est toujours à 100%. Et pas question pour ce papa poule d’imposer quoi que ce soit. Ici on suggère, on n'ordonne jamais… Anthony, lui, est un papa autoritaire et strict. Pour ses enfants, Mathias et Louka, il n'est pas envisageable de désobéir à celui qui se surnomme lui-même « le patriarche ».Planning des tâches ménagères, temps devant les écrans chronométré, Anthony surveille tout. Il espère bien que ses méthodes d’éducation permettront à ses fils d’être des adultes responsables et autonomes.Pendant une semaine, ces deux papas que tout oppose vont échanger leurs femmes et leurs enfants, ils n’auront plus aucun lien avec leur famille. Les 3 premiers jours, Jean-Michel et Anthony vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos papas…Puis, les 3 derniers jours, ils imposeront leurs propres règles. Les familles n’auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience. Alors comment un papa qui ne pense qu’a jouer et qui ne lève jamais la voix arrivera-t-il à s’en sortir dans une famille où règne l’ordre et la discipline ? Et comment un papa autoritaire et qui passe peu de temps à jouer avec ses enfants va-t-il se débrouiller dans une famille où les enfants sont rois ?