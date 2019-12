On a échangé nos mamans - Jenny vs Olivia

A 32 ans, Jenny est une femme au foyer à la tête d’une tribu de 4 filles (Clara 9 ans, Elena 7 ans, Alicia 2 ans et enfin la petite dernière Victoria 6 mois) qu’elle mène à la baguette.Damien, son mari, est souvent en mer et elle se retrouve seule à la maison à devoir tout gérer seule. Et pour ça, elle a un secret : « L’organisation ». Pour elle, c’est la clé de tout dans une vie de famille.Ancienne obèse, Jenny est aussi très à cheval sur l’alimentation. Du petit déjeuner jusqu’au gouter, la mère de famille fait tout maison et ici les enfants mangent ce qu’on leur donne.Olivia est une maman de 32 ans très laxiste qui passe tout à son fils unique, Eden. Et du haut de ses 7 ans, le garçon a très vite compris qu’il pouvait en profiter. À la maison, Eden fait et mange ce qu’il veut. Il est le seul à être exempté de ménage mais n’est en revanche jamais privé de télé qui reste allumée du matin au soir et même pendant les devoirs !Toute la famille est accro aux écrans et le sport préféré, c’est la sieste sur le canapé. Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n’auront plus aucun lien avec leur famille. Les 3 premiers jours, Jenny et Olivia vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans…Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n’auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience. Alors Jenny, qui ne s’accorde aucun répit, parviendra-t-elle à se faire à un rythme de vie franchement moins soutenu ? Cette maman a l’autorité naturelle supportera-t-elle de vivre sous le toit d’un enfant roi ? Et Olivia, maman fusionnelle avec son fils unique, parviendra-t-elle à prendre la tête d’une famille nombreuse ? Supportera-t-elle de vivre dans un foyer où tout est ultra organisé ?