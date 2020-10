On a échangé nos mamans - Laure VS Aurélie

A 29 ans, Laure, praticienne sophrologue, est la maman organisée et directive, d’Isis 7 ans, Aïden 4 ans et Maxence 3 ans. A la tête de cette petite tribu, Laure et son mari, Pierrick, 34 ans, chauffeur de bus n’en demeurent pas moins un couple fusionnel, qui souhaite avant tout s’octroyer de nombreux moments en tête à tête. Alors pour arriver à concilier, travail, famille et vie de couple, Laure a mis en place une organisation millimétrée, où chacun doit être autonome et obéir aux règles de la maison. Aurélie de son côté est une mère au foyer totalement dévouée à sa famille. Ses 5 enfants et son mari, sont sa priorité absolue. Totalement absorbée par les tâches du quotidien, elle n’a jamais une minute à elle. Alors évidemment pas question de passer du temps seul à seul avec Arnaud son mari. Une situation qui lui pèse de plus en plus… Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n’auront plus aucun lien avec leur famille. Les 3 premiers jours, Laure et Aurélie vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans… Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n’auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience. Alors comment une maman, femme active, qui fait passer son couple avant tout, va-t-elle se débrouiller dans une famille où les 5 enfants sont la priorité? Et comment une mère au foyer dévouée à ses enfants arrivera-t-elle à s’adapter à une maison où règne le calme, la discipline, et où les enfants passent après le couple ?