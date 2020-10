On a échangé nos mamans - Louise VS Gaëlle

A 40 ans, Gaëlle est la maman extrêmement stricte d'Elouan 15 ans et Maelann 12 ans. Avec son mari Patrick, il forme une famille unie et quasiment inséparable…Dans cette maison il y a beaucoup de règles, pour tous les moments de la journée et pas question d'y déroger !Ménage, devoirs, activités, tout doit être prévu, organisé et validé par cette maman ultra-protectrice. De son côté, Louise, assistante maternelle, est maman de 4 jeunes enfants. Dans cette famille, on est cool, Louise ne refuse rien à ses enfants.La priorité absolue, pour Louise et son mari Lucas : le bonheur et l'épanouissement de leurs enfants… Pas question de les solliciter pour la moindre tâche ménagère ou de leur imposer de quelconques contraintes… Alors à la maison, c'est Louise qui fait tout ! Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n'auront plus aucun lien avec leur famille.Les 3 premiers jours, Gaëlle et Louise vont devoir vivre selon les habitudes de l'autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans…Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n'auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience.Alors une maman intransigeante gardera-t-elle son calme dans une maison où les enfants font la loi ?Et une maman qui privilégie la liberté sera-t-elle à l'aise avec une organisation stricte et millimétrée ?Cette expérience unique va-t-elle bouleverser le mode de vie de ces mamans ?