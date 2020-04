On a échangé nos mamans - Lucile vs Cinnthia

Lucile est maman de deux enfants qui prône une éducation stricte avec des règles, tout est millimétré au carré.A la maison c’est elle qui gère tout mais derrière la mère de famille qui aime l’ordre et la propreté se cache une femme enfant, ce qui a le don d’exaspérer son mari Kevin qui aimerait que sa femme soit un peu plus féminine. Cinnthia est une jeune maman qui déteste les contraintes et n’impose aucune règle à la maison. Chez Cinnthia on mange quand on a faim et on dort quand on en a besoin ! Elle déteste par-dessus tout faire des plannings et se plier à des horaires fixes ! D’ailleurs elle fait le ménage la nuit ! Bien que maman, Cinnthia met un point d’honneur à rester une femme et fait attention à elle pour le plus grand plaisir de Michael, son mari. Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n’auront plus aucun lien avec leur famille. Les 3 premiers jours, Lucile et Cinnthia vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans…Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n’auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience. Une maman très relaxe supportera-t-elle de vivre dans une maison où la discipline est de rigueur ? Et une maman stricte parviendra-t-elle cohabiter avec une famille qui ne suit aucune règle ? Cette expérience unique va-t-elle les bouleverser ou les conforter dans leur mode de vie ?