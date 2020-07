On a échangé nos mamans - Ludivine VS Stéphanie

Stéphanie, 41 ans est la maman stricte et autoritaire de deux petites filles : Téora et Janelle. Dans cette maison les règles d’or sont ordre et discipline !Pour cette mère au foyer, l’important c’est de tout gérer dans sa maison, de la cuisine aux tâches ménagères…Mais derrière cette organisation et cette éducation stricte se cache une maman ultra protectrice et très attentive au bien-être de ses filles. De son côté, Ludivine est la maman active et décontractée d’une famille recomposée. Ici chacun vit à son rythme et profite comme il l’entend.Maman de deux enfants, elle accorde beaucoup d’importance à son indépendance ! Heureusement pour assurer l’essentiel à la maison, elle peut compter sur Brian, son mari. Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n’auront plus aucun lien avec leur famille. Les 3 premiers jours, Stéphanie et Ludivine vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans.Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n’auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience. Alors une maman intransigeante gardera-t-elle son calme dans une famille où la discipline et l’ordre sont laissés de côté ? Et un maman décontractée réussira-t-elle à se mettre dans la peau d’une mère au foyer qui fait absolument tout ? Se sentira-t-elle à l’aise dans une maison où les règles de vie sont à l’opposé des siennes?