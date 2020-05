On a échangé nos mamans - Maelis vs Maeva

Maéva est une maman perfectionniste et stricte qui tient à garder le contrôle de tout et surtout de ses quatre enfants.Cette conception de l’éducation est partagée par son compagnon Adrien.Mais si Maéva dispense des principes de vie à l’ancienne, cela n’empêche pas la famille d’être bien dans son temps. Ces parents fusionnels sont ultra connectés. Ils ont même leur propres chaine youtube, sur laquelle ils font partager leur mode de vie. Maélis est une maman cool qui éduque ses trois filles dans une liberté totalement assumée avec peu de règles et peu d’interdictions. Pour Maélis, on fait ce qu’on a envie de faire au moment où on en a envie. On ne prévoit rien. L’essentiel est que la famille soit avant tout ensemble.« C’est tous les cinq ou rien » au grand dam de Nicolas qui aimerait avoir plus de moments à deux. Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n’auront plus aucun lien avec leur famille. Les 3 premiers jours, Maéva et Maélis vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans…Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n’auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine les couples vont faire le bilan de leur expérience. Une maman ultra organisée réussira-t-elle à adopter le rythme d’une famille qui vit au jour le jour ? Et une maman super cool supportera-t-elle de vivre dans une famille où les parents prennent du temps pour eux et où tout est planifié ? Cette expérience unique va-t-elle les bouleverser ou les conforter dans leur mode de vie ?