On a échangé nos mamans - Marie vs Peggy

Dans la famille " Maman stricte qui sait se faire entendre ", il y a Marie, la maman, Jonathan, le papa et leurs trois enfants : Alexis 14 ans, Ambre 9 ans, et Aelys, 7 ans. La famille vit à proximité de Narbonne dans l'Aude. A 35 ans, Marie est une maman autoritaire, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. La maman demande beaucoup de choses à ses enfants qui participent activement à la vie domestique. Ils le font et ils n'ont pas vraiment le choix ! Sinon, le papa passe derrière, et ce n'est pas la même histoire. Pendant que Jonathan fait le ménage, Marie peut librement consacrer tout son temps à sa passion, la pâtisserie. Les enfants, eux, restent dans leurs chambres. Dans cette maison, il y a beaucoup de règles mais assez peu de vie de famille. Marie semble en avoir pris conscience et espère corriger certaines choses… Dans la famille " Maman laisse tout faire sans rien dire ", il y a Peggy la maman, Alexandre le papa, et leurs trois enfants : Rilia 12 ans, Lines 7 ans, et Thais 4 ans.La famille vit dans le Nord, dans la banlieue de Lille. A 38 ans, Peggy est assistante en école maternelle. Pour cette maman cool, les enfants passent avant tout. Une minute sans eux est une minute de perdue.Profitant de cet amour sans limite, Thais, Rilia et Lines grandissent en toute liberté. Ici, la règle numéro un, c'est qu'il n'y en a pas ! Dans ce contexte, ce n'est pas facile pour les parents d'asseoir une quelconque autorité. Si Peggy pouvait avoir un peu d'aide à la maison, ce serait un plus. Elle doit s'occuper du linge, de la vaisselle, du ménage et des enfants. C'est beaucoup pour une seule maman, alors, forcément, elle fait des choix. Si Peggy était aidée au quotidien, peut-être qu'elle verrait la vie autrement. Pendant une semaine, ces deux mamans que tout oppose vont échanger leurs maris et leurs enfants, elles n'auront plus aucun lien avec leur famille. Les 3 premiers jours, Marie et Peggy vont devoir vivre selon les habitudes de l'autre famille. Des modes de vie radicalement différents qui vont déstabiliser nos mamans…Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Les familles n'auront pas le choix, elles devront changer toutes leurs habitudes. A la fin de la semaine, les couples vont faire le bilan de leur expérience. Alors, une maman intransigeante parviendra-t-elle à imposer des règles à une famille qui n'en a pas ?Et une maman qui privilégie la liberté aux contraintes parviendra-t-elle à se plier à une discipline de fer ?Cette expérience unique va-t-elle bouleverser le mode de vie de ces mamans ? Ou au contraire ne rien changer ?