On a échangé nos mamans - Nawal vs Aurore

Pendant une semaine, deux mamans que tout oppose vont être confrontées à des modes de vies très différents, en échangeant leurs familles. Cette immersion sera l’occasion de leur faire découvrir un mode de vie différent du leur, des choix d’éducation auxquels elles n’adhèrent absolument pas… Les 3 premiers jours, les mamans vont devoir vivre selon les habitudes de l’autre famille. Puis les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles au sein de leur nouvelle famille.Comment seront supportés ces changements ? Comment réagiront-elles en découvrant que leur mode de vie qu’elles pensaient idéal, n’est pas toujours parfait ?À la fin de l’expérience, les couples feront le bilan de la semaine passée et découvriront en images ce qu’ont fait leurs enfants ainsi que leur conjoint durant leur absence.Cette immersion dans un nouvel univers incitera-t-elle les familles à changer leurs habitudes ? De l’humour et de vives émotions sont au programme de « on a échangé nos mamans ». NAWAL vs AURORE MAMAN AUTORITAIRE VS MAMAN DÉVOUÉE Nawal est une mère au foyer directive et autoritaire qui gère à la baguette sa famille nombreuse de 7 enfants.Si elle sait se faire respecter, elle sait également déléguer. Pour Nawal, une maman n’est pas une « boniche ».Certes exigeante, elle sait aussi lâcher la pression pour rigoler avec ses enfants.Enfin grâce à cette éducation "main de fer dans un gant de velours", Nawal parvient toujours à prendre du temps pour elle ! Après 7 grossesses, elle tient à garder la forme et surtout à rester coquette pour Stéphane, avec qui elle forme un couple très soudé. Aurore est une maman cool qui aime câliner ses enfants. Entièrement dévouée à ses 3 enfants… les désirs de ses bambins sont des ordres.Si dans le couple, les moments à 2 se font de plus en plus rare, en revanche, avec ses enfants, Aurore n’est pas avare de câlins et de bisous. Pour elle, éducation rime avec communication. Alors la maman volcanique gardera-t-elle son calme dans une famille où les enfants sont rois ? Dans une maison où la communication est primordiale, la maman autoritaire saura-t-elle écouter ? La maman permissive parviendra-t-elle à s’imposer face à 7 enfants ? Et dans une famille où tout le monde participe aux tâches domestiques, Aurore appréciera-t-elle de déléguer ?