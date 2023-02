Cinéma - Thriller | 1998

Tom (Christian Slater) et Charlie, convoyeurs de fonds, se retrouvent bloqués par des pluies torrentielles avec un butin de 3 millions de $. Jim (Morgan Freeman) et ses complices ont décidé de profiter de la situation pour faire le hold-up de leur vie. Pour Tom, une seule issue : s'enfuir et cacher l'argent. S'engage alors une traque sans merci ou tous les coups sont permis ! Un cocktail d'actions et de suspense... Beaucoup d'argent, un coup facile, seul problème, une Pluie d'Enfer !!!