Divertissements ・ Le dimanche 4 avril à 21h05 sur TFX

Loin des fantasmes liés à James Bond, le métier « d’agent privé de recherches » est une profession où l'inconnu et l’aventure règnent en maître. Et vous l’ignorez sûrement, mais vous avez peut-être déjà été leur cible... Aujourd'hui, ils sont employés par des particuliers mais également par des banques, des avocats, des compagnies d'assurances ou encore par des huissiers dans des missions toujours plus variées : escroquerie, recherche de personnes disparues, abus de confiance, fraudes, contre enquêtes pénales, adultère… Leur quotidien consiste à rapporter des preuves. Leur rapport de fin de mission est recevable en justice devant tous les tribunaux. A la recherche d’indices, ils enquêtent jour et nuit, pistent, traquent, espionnent, s'infiltrent, et s'inventent des vies. Chacun d’entre eux a ses propres méthodes, ses manies, ses spécialités. Dans « Profession Détectives », vous allez découvrir le monde fermé des enquêteurs privés, un monde en parallèle de nos vies.