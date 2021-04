Profession détectives - Episode 1

Loin des fantasmes liés à James Bond, le métier « d’agent privé de recherches » est une profession où l'inconnu et l’aventure règnent en maître. Et vous l’ignorez sûrement, mais vous avez peut-être déjà été leur cible...Aujourd'hui ils sont employés par des particuliers mais également des banques, des avocats, des compagnies d'assurances ou encore par des huissiers dans des missions toujours plus variées : escroquerie, recherche de personnes disparues, abus de confiance, fraude, contre-enquête pénale, adultère…Leur quotidien consiste à rapporter des preuves.Leur rapport de fin de mission est recevable en justice devant tous les tribunaux. A la recherche d’indices, ils enquêtent jour et nuit, pistent, traquent, espionnent, s'infiltrent, et s'inventent des vies.Chacun d’entre eux a ses propres méthodes, ses manies, ses spécialités.Dans Profession détective, vous allez découvrir le monde fermé des enquêteurs privés, un monde en parallèle de nos vies. Ils sont 6 détectives à nous avoir invité dans leur quotidien si secret, au cœur de leurs investigations palpitantes :Ludovic Humbert :Détective privé depuis 6 ans dans la région de Nice. Expert en nouvelles technologies, il enquête et investigue toutes sortes d’affaires. Pourtant, Ludovic se destinait à devenir huissier de justice. En recherche d’adrénaline, il a préféré se tourner vers un métier beaucoup plus palpitant à ses yeux : détective privé !Julie Catalifaud :Julie est l’une des rares femmes détectives privés en France.Basée en région parisienne depuis 10 ans, son point fort : se fondre dans la masse tel un caméléon.Juriste de formation, c’est quand elle s'apprêtait à passer le concours du barreau pour devenir avocate qu’elle a changé d’avis pour ce métier atypique, ou l’action est maître et l’inconnu demeure chaque jour.Fabrice Brault :Détective privé depuis 25 ans.Il a fait de sa spécialité l’analyse d’ADN et les recherches de personnes disparues.Toujours à l’affût du moindre détail, méthodique et minutieux, il a résolu près de 5000 affaires tout au long de sa carrière !Christian Pascuito :Christian est le détective privé marseillais par excellence !Depuis plus de 20 ans, cet ancien chef d'entreprise s'est transformé en véritable baroudeur du sud de la France.Depuis, il a tout vu, tout connu et enchaîne les missions au volant de sa 2ème maison : son van suréquipé.Pascal Bonnet :C'est le roi de l'infiltration depuis 33 ans.Bien plus qu'un métier c'est une vocation.Sa passion pour les enquêtes a débuté dès l'enfance, jusqu’à mener des études de criminologie. Son point fort : délier les langues pour obtenir tous les indices et rapporter la preuve irréfutable.Thomas Peyret :Thomas est détective privé depuis une dizaine d'années dans la région de Lyon.Empathique et sensible avec ses clients, son parcours personnel l’amène à ne reculer devant aucun obstacle pour obtenir la vérité.