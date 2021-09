Anne-Laure, Sandra Lou et Benoit Dubois... la nouvelle vie des stars de la Téléréalité

Benoît Dubois, Sandra Lou, Anne-laure Sibon ou encore Julien Szneiderman… Tous étaient de parfaits inconnus, et du jour au lendemain, tous ont connu la gloire et la célébrité grâce aux émissions cultes de la téléréalité, comme "Secret Story", "le Bachelor" ou encore "la Star Ac’".Pendant des semaines, les téléspectateurs ont été accros à leurs aventures. Et entre histoires d’amour, compétition, fous rires et déceptions… Ils ont déchaîné les passions, avant de quitter progressivement le devant de la scène.Mais aujourd’hui, que sont-ils devenus ?Pour ce documentaire, ils ont accepté d’ouvrir les portes de leur nouvelle vie. Ils dévoileront les coulisses des émissions qui les ont rendus célèbres. Argent, fête, ils reviendront sans tabou sur leurs années de gloire.Mais ils se livreront également sur les moments difficiles qu’ils ont dû traverser. Que ce soit à cause d’une célébrité trop envahissante, ou à l’inverse quand les lumières des projecteurs se sont éteintes.Quel est leur quotidien ? Comment vivent-ils aujourd’hui ? Et quel regard portent-ils sur ces années de folie, qui ont changé leur vie ?Voici la nouvelle vie des stars de télé-réalité, et attendez-vous à des surprises !