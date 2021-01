Années 80 : de Vanessa Paradis à Michael Jackson

Ils étaient les stars de toute une génération. Leurs moindres faits et gestes étaient épiés et commentés. Stars d'une génération - Années 80 revient sur l'histoire de ces stars qui ont fait rêver des millions d'adolescents. Elles étaient les lolitas du Top 50... Elsa et Vanessa Paradis... Toujours mises en opposition par les médias, étaient-elles vraiment des ennemies jurées comme on le prétendait à l'époque ? Glenn Medeiros, AHA, Wham, David et Jonathan, que sont devenus les chanteurs qui faisaient rêver les adolescentes des années 80 ? Quelles étaient les séries à succès des années 80 ? Punky Brewster, Sauvés par le gong, La fête à la maison, que sont devenues les stars de ces séries à succès ? Pourquoi la série Arnold et Willy est-elle considérée comme une série maudite ?Kylie Minogue, Jason Donovan, Bananarama, Rick Astley, qui étaient les producteurs qui se cachaient derrière ces stars de la pop anglaise et qui ont vendu des millions de disques à travers le monde ?Depeche Mode, The Cure, Indochine... Retour sur les débuts du mouvement gothique et la fameuse mode des "corbeaux". Qui étaient ces groupes qui incarnaient ce véritable phénomène de société ?Jeanne Mas / Mylène Farmer : dans les années 80, nous avons assisté à un véritable duel entre ces deux artistes ? Comment Mylène Farmer a-t-elle réussi à tirer son épingle du jeu ? Retour sur les plus grands phénomènes qui ont marqué la planète ado des années 80, ces stars d'une génération...