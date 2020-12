Années 90 : le phénomène Boys Band

Ils étaient les stars de toute une génération. Leurs posters tapissaient les murs de millions d'adolescents. Leurs looks étaient étudiés à la loupe et copiés par leurs fans. "Stars d'une génération - Années 90" revient sur l'histoire de ces stars qui ont fait rêver des millions d'adolescents. Les Spice girls, les boys bands, Ophélie Winter, Beverly Hills, les sitcoms AB, Britney Spears, le rap français, retour sur ces phénomènes des années 90. Que sont devenus ceux qui faisaient battre le cœur des adolescents pendant cette décennie ?Retour sur le destin tragique de certaines de ces stars des années 90.Patrick Bruel / Roch Voisine : ils créaient des émeutes et des crises d'hystérie partout sur leur passage… Pourquoi disait-on qu'ils se livraient un véritable duel ?Les années 90 étaient aussi la décennie où on laissait la parole aux jeunes comme avec la fameuse émission de libre antenne " Lovin Fun " avec Doc et Difool. Images rares et inédites, moments cultes, retour sur les plus grands phénomènes qui ont marqué la planète ado des années 90, ces stars d'une génération...