Après la gloire, la nouvelle vie des stars des émissions de télécrochet

Que sont devenues les stars de « The Voice , de la «Star’ Ac» ou de «Nouvelle Star» ? Dans ce documentaire, vous découvrirez la nouvelle vie d’Olympe, l’un des héros de la saison 2 de «The Voice»… d’Amandine Bourgeois et de Soan, tous les 2 emblématiques vainqueurs de «Nouvelle Star». Ou encore celle d’Alice Raucoules et Maude Verdeyen, la lolita de la 5è édition de la «Star Ac’»… Tous étaient promis à un avenir de stars. Mais des années après, que sont-ils devenus ? Tous ont accepté de dévoiler les coulisses des émissions qui les ont rendus célèbres, et surtout, d’ouvrir les portes de leur nouvelle vie. Attendez-vous à des surprises. Car pour tous, rien ne s’est vraiment passé comme prévu. Et certains évoluent même désormais très loin des lumières du show-biz...