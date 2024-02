Après la gloire, que sont devenues les stars de la téléréalité ?

Les Triplées de « Secret Story », Vincent Shogun des « Ch’tis », Shanna Kress des « Marseillais » ou encore, Jean-Michel de « L’amour est dans le Pré »… Tous ont connu la gloire et la célébrité le temps d’une saison, ou pendant plusieurs années, leurs aventures ont passionné des millions de Français. Mais aujourd’hui, que sont-ils devenus ? Exceptionnellement, tous ont accepté de vous faire découvrir leur quotidien, loin des plateaux de télévision. Vous verrez que pour certains, retourner vivre loin des projecteurs a été un choix, pour fuir un tourbillon de paillettes et d’hystérie. Pour d’autres au contraire, cela n’a pas été facile, et il leur a fallu repartir de zéro. Tous se livreront comme jamais, et reviendront sans rien cacher sur les coulisses des tournages, mais aussi sur les épreuves qu’ils ont dû affronter.