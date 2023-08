De Chantal Goya à Bernard Minet : que sont devenues les stars de notre enfance ?

Dans ce documentaire inédit, vous découvrirez ce que sont devenus les héros qui ont marqué notre enfance. Tous dévoileront les coulisses de leurs années de gloire, et tous raconteront avec sincérité comment ils ont vécu l’arrêt de leur carrière…A commencer par Chantal Goya. La chanteuse, icône de 5 générations, reviendra exceptionnellement sur les dessous de l’émission « le jeu de la vérité », qui a brisé net sa carrière, alors qu’elle était en pleine gloire… Elle expliquera comment elle a vécu cet épisode, et comment elle s’est « réinventée ».Vous retrouverez également Bernard Minet, l’inoubliable star des « Musclés ». Il partagera avec nous ses anecdotes des tournages du « Club Dorothée », et retrouvera même un ancien membre de la bande.Enfin, vous découvrirez les nouvelles vies, de « Classe Mannequin » et de Nathalie Vincent, de « M6 Kid », qui vivent désormais toutes deux très loin des projecteurs.Toutes ces stars ont accepté d’ouvrir les portes de leur nouvelle vie. Attendez-vous à des surprises…