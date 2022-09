Ils ont brillé à la télé : que sont-Ils devenus ?

Pendant des années, ils ont animé les émissions les plus populaires : des jeux, des émissions musicales ou people… Ils ont multiplié les couvertures de magazines, jusqu’à faire partie de la vie des Français. Et puis soudain, plus rien. Dans ce nouveau numéro, Karine Ferri propose d’aller à la rencontre de Stars de la télévision pour découvrir ce qu’elles sont devenues des années plus tard.Que font-elles une fois qu’elles ont quitté le petit écran ? Comment ont-elles vécu leur départ ? Et de quoi vivent-elles aujourd’hui ? Dans ce document plein de surprises, toutes ont exceptionnellement accepté de dévoiler les secrets de leur nouvelle vie et de raconter les coulisses de leurs émissions cultes avec parfois, quelques anecdotes croustillantes… Découvrez notamment le nouveau métier d’Yves Noël, l’ancien animateur du Hit machine. Annie Pujol, l’inoubliable co-présentatrice de la Roue de la fortune, reviendra sur les secrets de son départ de l’émission. Et d’Evelyne Leclerc, la star de l’émission Tournez Manège, à Nadège Lacroix ou encore Aurélie Van Daelen, des émissions people, toutes ont ouvert leurs portes et ont accepté de se livrer comme jamais.