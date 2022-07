Lofteur, tentatrice et bachelor, que sont devenues les stars des années 2000 ?

Pour ce nouveau numéro, Karine Ferri vous propose de découvrir ce que sont devenues les stars qui ont marqué les années 2000 : le Bachelor, Diana de l’Île de la tentation, Fabrice de Loft Story, Bruno Vandelli ou encore Emma Daumas.Lofteurs, tentatrices, Bachelor, sans oublier chanteurs ou chorégraphes des émissions les plus célèbres, tous ont marqué l’histoire de la télévision. Et depuis, à quoi ressemble leur vie ?Tous ont ouvert leurs portes et ont accepté de se livrer sans rien cacher ni de leur période de gloire, ni de leurs moments de doutes…Olivier, le tout premier Bachelor, a-t-il enfin trouvé l’amour ? Pourquoi Bruno Vandelli, l’inoubliable coach de Popstars, a-t-il disparu des écrans ?Fabrice, le candidat du mythique Loft Story, révélera également les coulisses de l’émission culte, et Emma Daumas, qui avait illuminé la Star’ Ac 2, présentera son nouveau quotidien, loin du tumulte parisien…Quant à Diana, la sulfureuse candidate de l’Île de la Tentation n’a rien perdu de sa spontanéité !