Que sont-ils devenus : de Mélanie Dédigama à Marjolaine, leur nouvelle vie à Dubaï

Mélanie Dedigama, Marjolaine, Myriam K ou encore Bruno Vandelli… tous ont crevé l’écran lors d’émissions comme "Secret Story", "Popstars" ou "Greg le Millionnaire".Depuis ils ont quitté les plateaux de télévision. Mais que sont-ils devenus ?Marjolaine, ex-star de téléréalité qui a fait craquer la France entière en 2003... et particulièrement un certain Greg dans "Greg le Millionaire". Elle est aujourd’hui un agent immobilier reconnue dans le secteur du haut de gamme.Bruno Vandelli, star des années 2000, connu pour ses chorégraphies exceptionnelles et ses coups de gueules mémorables dans "Popstars", est aujourd’hui à la tête de son école de danse dans le sud de la France.Myriam K, la petite apprentie d’Argenteuil est devenue la coiffeuse des stars dans son sublime salon sur les Champs-ÉlyséesQuant à Mélanie Dédigama, la finaliste explosive de "Secret Story 10", elle est aujourd’hui l’une des influenceuses les plus populaires…Dans ce document exceptionnel, vous découvrirez leur nouvelle vie. Et surtout, leur nouveau défi.Car tous veulent franchir un nouveau cap dans leur carrière. Et ce nouveau souffle, ils comptent le trouver dans la ville de toutes les démesures : Dubaï. Certains comme Myriam K. et Mélanie Dedigama y sont déjà installées. Elles nous ont ouvert la porte de leur quotidien dans cette ville complètement folle.D’autres, comme Marjolaine ou Bruno Vandelli, se sont lancés un ambitieux défi : développer leur carrière à Dubaï.Car Dubaï fascine et attire toujours plus d’entrepreneurs. Elle est la 4è destination la plus visitée au monde. Investisseurs, multimillionnaires, influenceurs et candidats de télé-réalité.Comment ces stars françaises vont-elles s’y prendre pour percer à Dubaï ?Sont-ils prêts à repartir de zéro pour se créer un nom à plus de 6000 kilomètres de la France ? Fous rires, coup de cœur, amour, business et folie des grandeurs.De Paris à Dubaï, vous découvrirez les projets fous de ces 4 stars à la personnalité bien trempée.