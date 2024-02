Que sont-ils devenus ? La nouvelle vie des stars des années 2000

"Loft Story", "Hit Machine", "Hot Forme" ou encore "Sous le soleil"… Ce sont des émissions et des séries qui ont véritablement marqué les années 2000. Mais que sont devenus les héros de ces programmes cultes comme Kenza, ou l’excentrique Afida Turner de "Loft Story", le comédien Fred Deban… Sans oublier la pétillante animatrice Olivia Adriaco ou encore Charly Nestor de l’inoubliable duo Charly et Lulu sur le "Hit Machine" ? À l’époque, toutes ces stars rassemblaient des millions de téléspectateurs et elles faisaient régulièrement la Une des magazines. Aujourd’hui, loin des projecteurs, quel est leur quotidien ? Exceptionnellement, elles ont accepté de dévoiler toutes les coulisses des émissions qui les ont rendues célèbres et de se confier sur leurs nouvelles vies aux équipes de Karine Ferri. Et il faut s’attendre à des surprises car certaines d’entre elles ont radicalement changé de vie ! Quand d’autres ont dû renoncer à une prometteuse carrière de comédien comme Frédéric Deban.