Que sont-ils devenus ? La nouvelle vie des stars des années 90

Pour ce nouveau numéro, Karine Ferri propose de découvrir ce que sont devenues les stars qui ont marqué les années 90.De la chanson, avec des millions de disques vendus, aux séries télé en passant par les émissions cultes, toutes ont connu la gloire et les paillettes… Des années plus tard, que sont-elles devenues ? Quelles épreuves ont-elles dû affronter ?Toutes ont accepté de dévoiler les secrets de leur nouvelle vie, loin des projecteurs. Retrouvez Sonia Dubois, l'inoubliable chroniqueuse de « Frou-Frou », Douchka, l’éternelle chanteuse pour enfants ou encore l’étonnante reconversion de Bébert, le célèbre musicien des Forbans… Sans oublier Mallaury Nataf, l’ancienne star de la série « Le Miel et les Abeilles », qui reviendra avec émotion sur sa terrible descente aux enfers.